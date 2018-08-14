مصر تبحث عن النفط والغاز في البحر والصحراء.. عقود بـ139 مليون دولار

وقعت وزارة البترول المصرية ثلاث اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز، باستثمارات تقدر بـ139.2 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول المصرية الثلاثاء إن الوزير طارق الملا وقع الاتفاقيات الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز مع شركات من بينها إيني الإيطالية لحفر 15 بئرا جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان أن أحد الاتفاقات أُبرم مع شركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وثروة للبترول وإيني بمنطقة نور في البحر المتوسط لحفر بئرين باستثمارات قيمتها 105 ملايين دولار.

وأضافت أن الاتفاق الثاني أُبرم مع الهيئة المصرية العامة للبترول وإيني واينا نافتابلين الكرواتية بمنطقة رأس قطارة في الصحراء الغربية لحفر تسع آبار بإجمالي استثمارات 11.7 مليون دولار.

أما الاتفاق الثالث فكان مع هيئة البترول وإيني وبي.بي البريطانية ويخص منطقة دلتا النيل لحفر أربع آبار باستثمارات 22.5 مليون دولار.

وكان وزير البترول المصري قال في نيسان/ أبريل إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في قطاع البترول خلال السنة المالية 2018-2019.

وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل ظهر العملاق الذي تديره إيني، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.