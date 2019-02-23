مصر تبدأ مرحلة جديدة من إلغاء الدعم

تبدأ مصر في آ1ار/مارس المقبل المرحلة الثانية من حذف "الفئات القادرة" من منظومة الدعم بناء على قدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور على المصيلحي خلال مؤتمر صحافي السبت، إنه سيتم حذف المواطنين الذين تتخطى فاتورة استهلاكهم للكهرباء 650 كيلو وات، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول 800 جنيه شهريا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة خلال المراحل المقبلة.

وكانت المرحلة الأولى قد حذفت المواطنين الذين يستهلكون أكثر من ألف كيلو وات شهريا من الكهرباء، ومن كانت فاتورة استهلاك الهاتف المحمول تتخطى ألف جنيه شهريا، ومن تتجاوز مصاريف مدارس أبنائهم 30 ألف جنيه شهريا للطفل الواحد، فضلا عمن يمتلكون سيارات فارهة موديل 2014 وما بعد، بجانب موظفي المناصب العليا.

وأضاف المصيلحي أن المواطنين المحذوفين من حقهم التظلم بعد إعلان أسمائهم على موقع "دعم مصر" لمدة 15 يوما.

وقبل بدء عملية تخفيض الدعم، كانت مصر تدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

ومنذ نحو عامين، كانت مصر قد فرضت قيودا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.