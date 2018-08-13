مصر تبدي قلقا إزاء الأمن في البحر الأحمر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين إن القاهرة تشعر بقلق شديد إزاء الأمن في البحر الأحمر في أعقاب هجوم للحوثيين في اليمن استهدف ناقلتي نفط ما دفع السعودية حينها إلى تعليق شحنات الخام بشكل مؤقت عبر مضيق باب المندب قبل استئنافه مجددا.

وأكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي أن مصر ملتزمة بمساعدة اليمن على استعادة أمنه بعد حرب مستمرة لأكثر من ثلاثة أعوام راح ضحيتها آلاف المواطنين.

وقال السيسي: "نرفض بشكل قاطع أن يصبح اليمن موطئ نفوذ لقوات غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار دول عربية شقيقة، أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

هادي أوضح في كلمته أنه والرئيس المصري بحثا "المخاطر التي تعرض لها أمن البحر الأحمر بسبب إرهاب ميليشيا الحوثي".

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية أن لقاء السيسي وهادي "شهد مناقشة التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتفادي تأثرها سلبا بالأوضاع الجارية في اليمن".

ولم يشر البيان إلى نقاط محددة اتفق عليها الجانبان لتعزيز حماية الملاحة البحرية.

ويقول التحالف بقيادة السعودية إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله في اليمن هو حماية مسارات الشحن البحري مثل البحر الأحمر حيث يمر نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس.

وقال التحالف الشهر الماضي إن جماعة الحوثي هاجمت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ملحقة بها أضرارا طفيفة، وذلك بعدما أعلن الحوثيون استهداف بارجة سعودية في المنطقة.

وذكر التحالف أنه أحبط هجمات سابقة في البحر الأحمر في نيسان/أبريل وأيار/مايو.