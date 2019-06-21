مصر تفتتح البطولة بفوز غير مقنع

نجح منتخب مصر في تخطي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على أرضه بالفوز على ضيفه زيمبابوي بهدف نظيف.

وسجل اللاعب محمود حسن تريزيجيه المحترف في فريق قاسم باشا التركي، أول أهداف البطولة في الدقيقة 41 بعد مراوغة رائعة لدفاع منتخب زيمبابوي، وبعد تبادل للكرة في جملة تكتيكية مع زميله أيمن أشرف.

وغصت مدرجات الملعب بنحو 70 ألف مشجع الذين رددوا هتافات "مصر مصر مصر"، لكن هذه الجماهير اضطرت أحيانا لفقد الحماس على واقع مباراة باهتة استحوذ فيها الضيف على مجريات الأمور في بعض فترات المباراة خاصة في الشوط الثاني.

وتصدرت مصر، مضيفة البطولة للمرة الخامسة والباحثة عن تعزيز رقمها القياسي والتتويج مرة ثامنة، موقتا المجموعة الأولى التي تشهد السبت في القاهرة مواجهة جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وبعد سحب الاستضافة من الكاميرون لتأخر الأعمال في المنشآت ومخاوف الوضع الأمني، تستضيف مصر الموعد القاري بعد نحو عام من خيبة مونديال روسيا 2018، حيث أثرت الإصابة على أداء نجمها محمد صلاح وحدت من مشاركته، ليخرج الفراعنة من الدور الأول بثلاث هزائم في مشاركتهم الأولى في النهائيات منذ 28 عاما.