مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

سلّم الرئيس الرواندي بول كاغاميه الأحد رئاسة الاتحاد الإفريقي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتسلّم السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في جلسة افتتاح القمة التي تستمر يومين في أديس أبابا، حيث شدد على ضرورة التركيز على مشروع "الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا".

ويأتي ذلك من منطلق أن مصر ترغب في الاستفادة من هذا العام الذي سترأس فيه المنظمة "لتعزيز موقعها في القارة الإفريقية، وكدولة غير موجهة فقط إلى العالم العربي".

وبعد رئاسة كاغاميه التي تجلّت بالإصلاحات، يريد السيسي التركيز خلال فترة رئاسته على الأمن وإعادة الإعمار بعد النزاعات وهي قضايا ترتبط بشكل وثيق بالشعار الذي اختاره الاتحاد الافريقي لـ 2019 سنة "اللاجئين والمرحلين والنازحين".

وأعلن السيسي في كلمته إطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال عام 2019.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الموجود في أديس أبابا السبت بـ "رياح من الأمل" تهب كما قال على إفريقيا بعد سلسلة من الانتخابات السلمية (الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي) واتفاقات سلام (جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى) ومصالحات (أثيوبيا وإريتريا).

ورحب غوتيريش كذلك في خطابه بـ"التضامن" في إفريقيا التي تستقبل حوالى ثلث اللاجئين والنازحين في العالم.