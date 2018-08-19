مصر تتسلم من قبرص متهما بخطف طائرة

قالت الشرطة القبرصية إنها رحلت مصريا، خطف طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران عام 2016 وأمر قائدها بالتوجه إلى قبرص، إلى القاهرة.

وأضافت الأحد أن سيف الدين مصطفى صعد على متن طائرة مصرية غادرت البلاد مساء السبت.

وقال وزير العدل القبرصي ايوناس نيكولاو إن سليم مصطفى جاء بعد أن تخلى بنفسه عن معركته القانونية التي استمرت ثلاث سنوات لتجنب تسليمه.

وقال مسؤول بمنظمة دعم المهاجرين (كيه آي إس إيه) دوروس بوليكاربو، إن المصري البالغ من العمر 62 عاما قرر بنفسه العودة إلى مصر ومواجهة المحاكمة هناك، رغم مخاوف من تعرضه للتعذيب.

ومنعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص العام الماضي من تسليم مصطفى حتى تتمكن من دراسة القضية.

وأعلن مكتب النائب العام في مصر، تسلم المتهم.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بعرض المتهم سيف الدين مصطفى إمام على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن الطائرة المخطوفة كانت في رحلة داخلية تحمل الرقم 181، تقل على متنها 81 راكبا، ثم ما لبث أن انقطع الاتصال معها بعيد إقلاعها من مطار برج العرب فى طريقها لمطار القاهرة.

وكانت الطائرة غيرت مسارها إلى مطار لارنكا في قبرص بعدما هدد المتهم كابتن الطائرة بتفجير حزام ناسف ادعى أنه كان بحوزته.