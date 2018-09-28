مصر تتسلم 500 مليون دولار من البنك الأفريقي

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إن بنك التنمية الأفريقي حول 500 مليون دولار لبلادها الجمعة، وهو ما يمثل الدفعة الأخيرة من قرض إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار.

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وأضافت نصر في بيان صحافي أن الدفعة الأخيرة من القرض الأفريقي "ستخصص لدعم المشروعات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا".

وتأتي التمويلات التي تحصل عليها مصر في ظل تنفيذ البلاد برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.