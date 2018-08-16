مصر.. تجديد حبس أبو الفتوح بتهمة نشر أخبار كاذبة

أفاد مراسل الحرة في القاهرة بأن محكمة جنايات الجيزة جددت حبس رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام.

وأدرج أبو الفتوح في شباط/فبراير الماضي على قوائم الإرهابيين بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام.

وكان قد اعتقل في الشهر ذاته ووجهت إليه اتهامات تتعلق بعقد اتصالات مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين من أجل "الإخلال بالنظام العام، والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة".

وكان أبو الفتوح قد أعلن انشقاقه عن الإخوان المسلمين والترشح لانتخابات الرئاسة في 2012، ودعا مع عدة شخصيات سياسية بارزة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي نظمت في آذار/مارس الماضي.