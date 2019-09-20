مصر.. تجمعات في "التحرير" و"عبد المنعم رياض" والشرطة تدفع بتعزيزات

قالت مصادر محلية، الجمعة، إن الشرطة المصرية دفعت بتعزيزات إلى ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، حيث تجمع عشرات المناهضين للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب المصادر نفسها، فإن الشرطة دفعت بـ"أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي إلى ميدان التحرير وسط تواجد ملحوظ لقوات الشرطة العسكرية".

وحصل موقع "الحرة" على فيديوهات يظهر فيها أشخاص في ميدان التحرير وهم يهتفون ضد الرئيس المصري على غرار قول "ما تخفشي السيسي لازم يمشي".

كما شهد ميدان عبد المنعم رياض المؤدي إلى ميدان التحرير، تجمع مجموعة من الشباب تراوح عددهم بين 20 إلى 50 شخصا على الأكثر.

وتأتي هذه التجمعات في القاهرة، وسط أنباء غير مؤكدة عن تحركات مماثلة في مدن أخرى، بعد دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر الجمعة ضد السيسي.

وشهدت القاهرة تمركزات أمنية وضعت في ميدان التحرير وميدان طلعت حرب وبعض الميادين الأخرى في القاهرة، فيما لوحظ تواجد أمني مكثف تعززه قوات الجيش فضلا عن قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الجمهوري.

وكان المقاول محمد علي دعا إلى التظاهر بعد سلسلة فيديوهات اتهم فيها مسؤولين مصريين، بينهم السيسي بالفساد، الأمر الذي استدعى ردا غير مباشر من السلطات.

واشترك في الحملة الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي تحدث عن العمليات العسكرية في سيناء ووجه انتقادات وتساؤلات عن أسباب طول المعركة هناك وكذلك انتقد تعامل النظام مع أهالي سيناء من المدنيين.

وتستمر حالة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين انتقاد السياسات الحالية للرئيس المصري، وأخرى لتأييده والتقليل من شأن دعوات التظاهر، التي لم تعلن أي قوى سياسية أو حزبية مشاركتها فيها.