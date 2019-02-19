مصر تحتجز مراسلا لنيويورك تايمز.. ثم ترحله

أوقفت السلطات المصرية الثلاثاء صحافيا أميركيا يعمل في صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أن ترحله على متن طائرة متجهة إلى لندن، حسب ما أفادت به الصحيفة.

وقالت إن مسؤولين مصريين احتجزوا مراسلها ديفيد كيركباترك لساعات وقطعوا الاتصال عنه قبل ترحيله "من دون تفسير"، وهو ما اعتبرته "تصعيدا للقمع الشديد للإعلام الإخباري" تمارسه الحكومة المصرية.

وكان كيركباترك (48 عاما) يعمل مديرا لمكتب الصحيفة في القاهرة بين 2011 و2015.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن سام ويبربرغ المتحدث باسم السفارة الأميركية في القاهرة قوله: "نحن قلقون بشأن التقارير عن المنع غير المبرر لدخول المواطن الأميركي وصحافي نيويورك تايمز إلى مصر. نقلنا قلقنا إلى المسؤولين المصريين".

ولم تعلق الحكومة المصرية على الأمر.