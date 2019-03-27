مصر تحدد موعدا لرفع دعم الكهرباء نهائيا

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء إن بلاده سترفع الدعم عن أسعار الطاقة الكهربائية في العام المالي الذي ينتهي في تموز/يوليو 2022.

وأوضح شاكر في مقابلة مع فضائية "أم بي سي مصر" أن الدعم سيتم خفضه سنويا بشكل جزئي في موازنة الدولة حتى رفعه نهائيا.

وأضاف أن الحكومة المصرية كانت تخطط لرفع الدعم عن الطاقة الكهربائية في 2019 غير أن تلك الخطة تغيرت بتغير سعر صرف العملة المحلية وأسعار الوقود.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.

ويشكو المصريون، الذين يعيش ملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

