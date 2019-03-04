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مصر.. تحذير من تداول بعض النقود الورقية

نقود مصرية، أرشيف

نقلت وسائل إعلام مصرية الاثنين عن مسؤول مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي تحذيره من تداول أي نقود ورقية تحمل كتابات أو علامات أو أختاما أو رسومات.

وأكد المسؤول أن هذه النقود "غير قابلة للتداول الرسمي".

وتابع أن وجود مثل هذه العلامات على النقود "يفقدها التأمين ويرجح تزويرها".

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قبل سنوات تعميما للبنوك بمنع التعامل مع أي عملات ورقية عليها كتابة أو رسومات. لأن ذلك يرزيد الكلفة على الدولة.

ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة في مصر نحو 20 مليار جنيه.

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