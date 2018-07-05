مصر تحقق فائضا أوليا بالميزانية لأول مرة منذ 15 عاما

قال وزير المالية المصري محمد معيط الخميس إن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانية السنة المالية 2017-2018، وذلك لأول مرة منذ 15 عاما.

وذكر الوزير في مؤتمر صحافي أن بلاده حققت فائضا أوليا نسبته 0.2 بالمئة بقيمة أربعة مليارات جنيه (224.18 مليون دولار) في ميزانية 2017-2018، المنتهية في 30 حزيران/يونيو الماضي.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وقال معيط إن جميع مؤشرات ميزانية 2017-2018 التي سيتم الإعلان عنها هذا الشهر تؤكد أن البلاد "تسير في الطريق الصحيح".

وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز" أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 بنسبة اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 100 مليار جنيه.

وذكر الوزير أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأضاف أن بلاده تتوقع وصول العجز في ميزانية 2017-2018 إلى 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 10.9 بالمئة في السنة السابقة.