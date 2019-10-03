مصر تخفض أسعار البنزين

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، الخميس، خفض الأسعار المحلية للوقود، بواقع 25 قرشا للتر الواحد.

وانخفض سعر البنزين 95 أوكتين، من تسعة جنيهات إلى 8.75 جنيه مصري (0.5381 دولار) للتر الواحد، بينما هبط سعر البنزين 92 أوكتين، من ثمانية جنيهات إلى 7.75 جنيه للتر، وتراجع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 6.5 جنيه للتر، بعد أن كان في السابق 6.75 جنيه.

وتعتبر أسعار البنزين 80 أوكتين، الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.

وكانت الحكومة المصرية قررت في يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30 في المئة، وذلك ضمن خطة لخفض دعم الطاقة بموجب برنامج مدته ثلاث سنوات وقعته مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وشكل دعم الطاقة في مصر ما يصل إلى 20 في المئة من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية.