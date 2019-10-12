مصر تدعو تركيا لوقف "العدوان" على سوريا

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت تركيا بوقف العملية العسكرية التي تشنها على شمالي سوريا منذ الأربعاء.

وقال شكري في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة إن العملية العسكرية التركية هي "عدوان على سيادة سوريا ويجب وقفها فورا".

وأضاف شكري أن العملية العسكرية التركية تعرقل حل الأزمة في سوريا، محملا أنقرة مسؤولية "عودة الإرهاب" في المنطقة.

وكان وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات ومصر والعراق والبحرين عقدوا مباحثات تشاورية في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة لبحث الأوضاع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن اللقاءات تطرقت إلى "مناقشة سُبل الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها."

كما التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح السبت وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية.

وعقدت المشاورات قبيل انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث العملية العسكرية التركية شمال سوريا والذي جاء بناء على طلب مصر.