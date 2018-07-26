مصر.. تراجع عجز الموازنة لرقم قياسي في آخر ست سنوات

قال وزير المالية المصري محمد معيط الخميس إن عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنصرم 2017/18 تراجع ليسجل 9.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 10.9 في المئة قبل عام.

وأوضح بيان لوزارة المالية الخميس أن هذه هي المرة الأولى "منذ ست سنوات التي يصل معدل العجز الكلي إلى أقل من نسبة 10 في المئة" ويسجل 434 مليار جنيه (حوالي 24.2 مليار دولار أميركي).

وقال معيط في مؤتمر صحافي تلفزيوني إنه تم تحقيق معظم أهداف "المالية العامة" لذلك العام المالي "بالرغم من كل الصعوبات التي مرت على المواطن والدولة والموازنة العامة"، في إشارة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووصف معيط برنامج الإصلاح بـ "دواء مر خلف آثاره على المواطنين" إلا أن "الدولة بدأت تستعيد عافيتها في نواح عديدة ومنها الجزء الخاص بالمالية والاقتصاد".

وأطلق البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي عام 2014 وحصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وكان على رأس الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، قرار البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالى 17.8 جنيها حاليا.

وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.