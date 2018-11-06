مصر ترجئ زيارة لوزير خارجية البرازيل

قالت وزارة الخارجية البرازيلية الاثنين إن مصر أجلت زيارة للوزير ألويسيو نونيز فيريرا، في خطوة ذكر مصدران دبلوماسيان أنها ترجع إلى تعهد الرئيس المنتخب جاير بولسونارو بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

وكان من المقرر أن يتوجه نونيز فيريرا إلى القاهرة في زيارة من الثامن إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر كان سيلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وأفادت وزارة الخارجية البرازيلية الاثنين بأن نظيرتها المصرية أجلت زيارة نونيز فيريرا متعللة بتعارضها مع جدول أعمال كبار المسؤولين.

لكن مصادر بالوزارة البرازيلية طلبت عدم نشر اسمها بسبب حساسية القضية أكدت أنه لم يتم طرح موعد جديد، ولمحت إلى استياء مصر من مقترح بولسونارو.

ولم ترد السفارة المصرية في برازيليا على طلب للتعليق.

ويحذو بولسونارو فيما يتعلق بنقل السفارة حذو الرئيس دونالد ترامب الذي قام بهذه الخطوة في أيار/مايو بعدما اعترف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس عاصمتهم.

ويخالف تعهد بولسونارو السياسة الخارجية التي تتبعها البرازيل منذ فترة طولية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.