مصر ترحل شابين ألمانيين

قررت السلطات المصرية الجمعة ترحيل شابين ألمانييْن من أصول مصرية قالت إنهما قدما إلى مصر في وقت سابق سعيا للالتحاق بتنظيم داعش.

وذكرت السلطات أنها عثرت على خرائط لمحافظة شمال سيناء بحوزة الشابين محمود عبد العزيز (23 عاما) وعيسى الصباغ (18 عاما).

وقال مسؤولون في مطار القاهرة الجمعة إن الصباغ وهو من غريسن الألمانية، تم ترحيله على متن رحلة جوية متجهة إلى فرانكفورت بالتنسيق مع السفارة الألمانية بعد أن استجوبته الشرطة.

وتابعت أنه نظرا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية قررت السلطات المصرية ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به وهي ألمانيا وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية.



وكانت السلطات المصرية قد كشفت أن الصباغ اعتقل داخل مطار الأقصر، فيما ذكرت أن عبد العزيز طالب في الجامعة الإسلامية في السعودية تم ضبطه منذ عدة أيام حال وصوله مطار القاهرة وتوافر معلومات بأنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الموجودة في سيناء.

وكانت السلطات الألمانية تحقق في الآونة الأخيرة في اختفاء الشابين اللذين انقطعت أخبارهما منذ أسابيع.