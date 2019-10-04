مصر.. ترحيل موريتاني احتجز على خلفية تظاهرات سبتمبر

قال مسؤولون بمطار القاهرة إن طالبا موريتانيا اعتقلته السلطات المصرية وسط حملة الاعتقالات الأخيرة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة قد تم إطلاق سراحه وترحيله إلى بلاده.



وأضاف المسؤولون لوكالة أسوشيتيد برس إن أحمد ولد المامي توجه في رحلة إلى المغرب اليوم الجمعة بعد أن أمرت النيابة المصرية بالإفراج عنه وترحيله.



وذكرت وسائل إعلام موريتانية إن المامي حضر إلى مصر الشهر الماضي للدراسة في جامعة الأزهر، وكان من بين العديد من الأجانب الذين اعتقلوا مؤخرا بعد احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أطلق سراح أردنيين اثنين وسوداني أمس الخميس تم اعتقالهم أيضا في أعقاب الاحتجاجات، وتم إرسالهم إلى ديارهم.



قال نشطاء إنه تم إلقاء القبض على أكثر من 2600 شخص بسبب الاحتجاجات الأخيرة،و تم إطلاق سراح أكثر من 400 شخص مؤخرا.