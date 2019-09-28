Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
الشرق الأوسط

مصر ترد على بيان مفوضية حقوق الإنسان حول التظاهرات

الأمن المصري يغلق شارعا يؤدي إلى ميدان التحرير

عرض التعليقات

رفضت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، ما جاء في بيان صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان دعت فيه القاهرة إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات وطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وأعرب المتحدث الإعلامي للخارجية المصرية عن رفض الوزارة ما تم التطرق إليه في بيان المفوضية، وأضاف أن "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

/**/ /**/ /**/ متظاهرون مؤيدون للسيسي في القاهرة الجمعة 27 سبتمبر
على صلة

مصر.. "هيومن رايتس" تدين حجب المواقع وتعليق أممي على التظاهرات

وقال المتحدث إن بيان المفوضية يستند باعترافها إلى "معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة". مشددا على أن "التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".

/**/ /**/ /**/ مؤيدون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند المنصة بالقاهرة - 27 سبتمبر 2019
على صلة

مصر.. آلاف المؤيدين في ميدان ومئات المعارضين في الشوارع

وأكد "أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح".

/**/ /**/ /**/ تظاهرة ضد السيسي في القاهرة
على صلة

مسؤول أميركي: ندعم حق التظاهر السلمي في مصر

وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وقال المتحدث إن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة".

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG