مصر ترفع أسعار السجائر

رفعت الحكومة المصرية اعتبارا من الخميس أسعار السجائر، وذلك في أحدث قرار متعلق بالإصلاحات الاقتصادية.

ويفرض القرار زيادة تتراوح من 1.5 إلى ثلاث جنيهات على كل علبة سجائر.

وقال رئيس شركة الشرقية للدخان، أكبر شركة لصناعة السجائر في مصر، محمد هارون لوسائل إعلام محلية في وقت سابق إن الزيادة ستساعد في تمويل "مشروع التأمين الصحي الشامل" بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه سنويا.

وأضاف أن المصريين يستهلكون نحو 83 مليار سيجارة سنويا.

وتأتي الخطوة بعد أن رفعت مصر مؤخرا أسعار الوقود ومياه الشرب والكهرباء، وكذلك خطوط الهواتف الخلوية، وفرضت رسوما على إصدار جوازات السفر وتراخيص السيارات.

وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين مرارا على "الصبر" مع بدء الإصلاحات.