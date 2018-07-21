مصر ترفع أسعار 'غاز المنازل'

رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بنسب تصل إلى 75 في المئة ليصل إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية السبت.

وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وستدخل الزيادة حيز التنفيذ بدءا من آب/أغسطس المقبل.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 66.6 في المئة في حزيران/يونيو الماضي، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.