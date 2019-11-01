مصر تستعد لإطلاق القمر أول قمر صناعي لأغراض الاتصالات 

أعلن مجلس الوزراء المصري استعداد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات وأطلقت عليه اسم (طيبة -1)، وسيساهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.

وبحسب البيان الرسمي فمن المنتظر أن يساهم القمر الصناعي "طيبة -1 " في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، و سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وسيساهم القمر الصناعي في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يعمل القمر الجديد على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل.

القمر من صناعة تحالف شركتي "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص " الفرنسيتين والتي تعد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية.

ويجري الاستعداد لإطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1) التغطية لمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.