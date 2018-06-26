مصر تستغني عن خدمات كوبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تجديد عقد المدير الفني لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك بعد الهزائم الثلاث التي مني بها الفريق في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقالت صحف مصرية إنه تم الاتفاق بشكل نهائي على الاستغناء عن خدمات كوبر على أن يبحث الاتحاد في الفترة المقبلة عن مدير فني جديد.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأوروغواي صفر-1 في بداية مشوار المونديال، قبل أن يخسر في المباراة الثانية من روسيا، البلد المضيف، 1-3 ثم خسر المباراة الثالثة والأخيرة أمام السعودية 1-2 لينتهي مشواره بلا نقاط ويخرج من الدور الأول.

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العرب والمونديال.. ما سر الهزائم؟