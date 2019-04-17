مصر تستقبل مصابين من معركة طرابلس

استقبلت مصر الثلاثاء عبر مطار القاهرة الدولي، خمسة ليبيين على الأقل من المصابين في القتال الدائر في طرابلس، حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ووصل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة وبتر نتيجة طلق ناري، عبر طائرة إسعاف خاصة، للعلاج في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، ووصل اثنان آخران للعلاج في أحد مستشفيات مصر الجديدة (شمال شرق القاهرة) والقريبة من المطار.

وتراوحت أعمار المصابين الخمسة ما بين 24، و42 عاما، وأصيبوا بجروح خطيرة نتيجة إطلاق ناري في الأحداث الدائرة في ليبيا، حسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر الاثنين في قصر الاتحادية بالقاهرة، مؤكدا دعمه لـ"جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية".

ويقول حفتر إنه يشن عملية طرابلس لمكافحة ما أسماه بـ"الإرهاب والميليشيات المسلحة"، في حين تتهمه حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بأنه يسعى إلى السيطرة على ليبيا.

وقتل ما لا يقل عن 174 شخصا وجرح 758 بينهم مدنيون، منذ أن بدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر هجومه في الرابع من نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية.