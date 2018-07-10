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مصر

مصر تسعى لاستضافة كأس العالم 2030

جانب من مدينة القاهرة

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أن مصر تستهدف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وكذلك تنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 2032.

وأضاف صبحي خلال مؤتمر صحافي أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامجا لرعاية الرياضيين المتوقع تأهلهم للألعاب الأوليمبية في نسختي 2024 و2028.

وكانت مصر شاركت في كأس العالم المقامة حاليا في روسيا وخرجت من الدور الأول بعد خسارتها في ثلاث مباريات، ما أثار انتقادات للاتحاد المصري لكرة القدم.

وحاولت مصر استضافة كأس العالم 2010 لكنها خسرت لصالح جنوب إفريقيا.

وتنظم قطر النسخة المقبلة من كأس العالم في 2022، بينما تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نسخة 2026.

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