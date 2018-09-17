Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
مصر

مصر تسعى للحصول على قذائف دبابات من أميركا

قوات مصرية في شمال سيناء

تسعى مصر لشراء عشرات آلاف قذائف الدبابات من شركة جنرال دايناميكس الأميركية في صفقة تصل قيمتها إلى 99 مليون دولار.

وأعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على الصفقة المحتملة والتي تشمل قذائف شديدة الانفجار ستستخدمها القوات المصرية خلال العمليات العسكرية ضد داعش في شبه جزيرة سيناء.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان أن الصفقة تشمل 46 ألفا من القذائف المخصصة للتدريبات من طراز M831A1 و M865 إلى جانب 10 آلاف قذيفة من طراز APFSDS-T و4500 من القذائف شديدة الانفجار من طراز IM HE-T.

وسيتطلب إتمام الصفقة عدة رحلات إلى مصر تضم ممثلين عن الحكومة والمتعاقدين الأميركيية يصل عددهم إلى ستة أفراد، خلال مدة تصل إلى خمس سنوات.

وتشمل الصفقة أيضا المعدات المرتبطة والتدريب والدعم اللوجستي، وفق البيان الذي أشار إلى أن الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

Back to top
XS
SM
MD
LG