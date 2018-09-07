مصر تسلم جثماني سائحين بريطانيين إلى سفارة بلدهما

قرر النائب العام المصري نبيل صادق الجمعة تسليم جثماني السائحين البريطانيين اللذين توفيا في الغردقة إلى سفارة بلدهما مؤكدا أن "التحقيقات مستمرة" وسيتم الإعلان عن نتائجها حين انتهائها.

وقال النائب العام المصري في بيان الجمعة إنه "أمر بتسليم جثماني السائحين إلى مندوب السفارة البريطانية بالقاهرة وجاري استكمال التحقيقات وستعلن نتائجها" عند انتهائها.

وتوفي جون وسوزان كوبر الأسبوع الماضي بعد أن مرضا بشكل مفاجئ خلال رحلة نظمتها شركة "توماس كوك" البريطانية تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق الغردقة على البحر الأحمر.

وأخرجت الشركة المنظمة للرحلة كل السائحين الاخرين الذين كانوا في هذا الفندق بعد وفاة الزوجين البريطانيين في ظروف "مثيرة للشكوك" حسب ما قالت ابنتهما.

وكان الرئيس التنفيذي لـ "توماس كوك" بيتر فانكهاوزر زار القاهرة الأسبوع الماضي والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزيرة السياحة رانيا المشاط.

وقالت المشاط عقب هذا اللقاء إن "فريقا من الأطباء الشرعيين يقوم حاليا بتشريح دقيق لجثماني" السائح وزوجته وتعهدت بأن مصر "لن تدخر جهدا لتحديد السبب الحقيقي للوفاة".

وكانت السلطات المصرية أعلنت الأسبوع الماضي انه ليس هناك تسريب لغاز سام من الأجهزة التي كانت موجودة في غرفة السائحين.

وبدأ قطاع السياحة المصري، الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية، يتعافى بعد ضربة تلقاها في نهاية 2015 عندما فجر جهاديون طائرة كانت تقل سياحا روسا عائدين من منتجع شرم الشيخ (على البحر الأحمر) ما أدى الى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.