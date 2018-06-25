مصر تطالب الإنتربول باعتقال ثلاثة عناصر في داعش

طلب النائب العام المصري نبيل صادق من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض على ثلاثة إرهابيين ليبيين ينتمون لتنظيم داعش لتورطهم في اختطاف مصريين عاملين في ليبيا، بحسب صحف مصرية.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن هؤلاء متهمون "بالتخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لمصلحة التنظيم ودعما له بالأموال".

وقالت الصحيفة إن التحريات كشفت تعاون المصري، الذي يدعى محمد رجب عبد الواحد حسن، مع الليبيين عماد الدين أحمد عبد السلام الورفلي وشقيقيه عياد ومفتاح، وهم أعضاء في داعش.

وأضافت أن المتهم الذي تحتجزه مصر انضم لجماعة منظمة تهرب المهاجرين غير الشرعيين لليبيا، وتولى مسئولية تسلم الأموال من ذويهم وتحويلها لأعضاء التنظيم بليبيا.

وكان داعش قد بث في شباط/فبراير 2015 شريطا مصورا يظهر قطع رؤوس رجال قال إنهم 21 قبطيا خطفوا في كانون الثاني/يناير من العام ذاته بمدينة سرت غربي ليبيا.