مصر تطلب استضافة أمم أفريقيا 2019

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب استضافة كأس الأمم الأفريقية المقررة صيف العام المقبل، بعد سحب التنظيم من الكاميرون نهاية الشهر الماضي.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إنه أرسل طلب الاستضافة إلى الاتحاد القاري للعبة.

ومن المقرر أن تقام نهائيات البطولة القارية للمنتخبات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2019.

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وكانت التوقعات تشير بقوة إلى ترشح المغرب لتنظيم البطولة بدلا من الكاميرون غير أن وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي أعلن الأربعاء أن المغرب لن يتقدم بطلب استضافة البطولة.

واستضافت مصر كأس الأمم الأفريقية في أربع مناسبات (1959 و1974 و1986 و2006) فازت في ثلاث منها باللقب.