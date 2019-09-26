مصر تعتقل شابا تركيا خلال الاحتجاجات ضد السيسي

اعتقلت قوات الأمن المصرية شابا تركيا في القاهرة واتهمته بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وسائل إعلام تركية.

وقال والد الشاب بيردان التركمان إن ابنه كان في تدريب هندسي في القاهرة وتم اعتقاله "خطأ".

وأضاف أن أصدقاء ابنه أخبروه أنه اختفى بعد مغادرتهم الفندق بالقرب من ميدان التحرير وسط القاهرة، وأن القنصلية التركية في القاهرة أخبرته باعتقاله وأنها تتابع الموضوع مع الجهات المعنية في مصر.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت القبض على عدد من الأجانب أثناء التظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى الجمعة الماضية للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء إن مصر أفرجت عن طالب أردني يدعى محمد بلال أحمد النظامي بعد توقيفه في القاهرة بالإضافة إلى مواطنين أردنيين آخرين منذ عدة أيام.