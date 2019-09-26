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مصر

مصر تعتقل شابا تركيا خلال الاحتجاجات ضد السيسي

متظاهر قرب ميدان التحرير يهتف ضد السيسي في 20 سبتمبر 2019

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اعتقلت قوات الأمن المصرية شابا تركيا في القاهرة واتهمته بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وسائل إعلام تركية.

وقال والد الشاب بيردان التركمان إن ابنه كان في تدريب هندسي في القاهرة وتم اعتقاله "خطأ".

وأضاف أن أصدقاء ابنه أخبروه أنه اختفى بعد مغادرتهم الفندق بالقرب من ميدان التحرير وسط القاهرة، وأن القنصلية التركية في القاهرة أخبرته باعتقاله وأنها تتابع الموضوع مع الجهات المعنية في مصر.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت القبض على عدد من الأجانب أثناء التظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى الجمعة الماضية للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

/**/ /**/ /**/ مجموعة من المشاركين في مظاهرات الجمعة في القاهرة
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/**/ /**/ /**/ جانب من مدينة القاهرة
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