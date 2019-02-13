مصر تعدم ثلاثة أدينوا بقتل ضابط

نفذت السلطات المصرية الأربعاء حكما بالإعدام شنقا بحق ثلاثة دينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة عام 2013.

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكما بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة أثناء مداهمة منطقة كرادسة، غرب القاهرة، في التاسع من أيلول/سبتمبر 2013.

وجرت مداهمة البلدة لتوقيف إسلاميين متهمين بالتورط في تنفيذ هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة أسفر عن مقتل 13 شرطيا عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي في القاهرة في 14/آب اغسطس من العام ذاته.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن المعدومين أدينوا بارتكاب "جرائم الإرهاب وتمويله والانضمام لجماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور، وإشاعة الفوضى في البلاد، وقتل اللواء نبيل فراج عمدا مع سبق الإصرار".

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا ناجية بو نعيم في بيان الأربعاء إن "هذه الإعدامات، التي تأتي بعد أيام فقط من إعدام ثلاثة أشخاص آخرين في حالات منفصلة، تمثل تصعيدا ينذر بالخطر في عمليات الإعدام حتى الآن هذا العام".

وأضافت بو نعيم أن "الأمر الأكثر ترجيحا هو أن جميع ضحايا الإعدام الستة قد حوكموا بناء على اعترافات قالوا إنها أعطيت تحت التعذيب".

وفي السابع من شباط/فبراير الماضي، نفذت السلطات المصرية أيضا حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أدينوا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية".