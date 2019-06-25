مصر تعلن إحباط مخطط لاستهداف ذكرى 30 يونيو

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إلقاء القبض على نشطاء سياسيين وأفراد من جماعة الإخوان المسلمين وضبط شركات تابعة للإخوان قالت إنها تعمل على الإضرار بالاقتصاد المصري وتلقي تمويل لتنفيذ عمليات وصفتها بالعدائية.

وكشفت الوزارة في بيان أن السلطات ضبطت عددا من المتورطين في تلك التحركات من داخل مصر أبرزهم الناشط السياسي زياد العليمي أحد الوجوه البارزة في ثورة يناير وحسام مؤنس.

وجاء في البيان أن المضبوطين عثر بحوزتهم "على أوراق لخطط مجهزة لاستهداف منشآت الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يوينو، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط".

وذكرت الوزارة أنه تم "تحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على المخطط".

وتم أيضا تحديد عناصر هاربة خارج البلاد نسبت إليها المسؤلية الرئيسية عن المخطط وهم محمود حسين القيادي في الإخوان وعلي بطيخ والإعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أن الـ30 من حزيران/يونيو يوافق يوم انطلاق الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي في عدة محافظات في عام 2013 في الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وأعلن الجيش في الثالث من تموز/يوليو إنهاء رئاسة مرسي وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد.