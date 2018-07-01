مصر تعلن تاريخ تشغيل أول محطة نووية

قالت وزارة الكهرباء المصرية الأحد إن أعمال إنشاء أول محطة نووية في البلاد ستبدأ خلال العامين أو العامين ونصف القادمين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أيمن حمزة لوسائل إعلام محلية أن من المقرر بدء تشغيل أول مفاعل في المحطة بحلول عام 2026.

وأضاف أن الفترة التي ستلي ذلك ستشهد استكمال بناء أربع مفاعلات أخرى في المحطة، التي ستشيدها روسيا بقدرة 4800 ميغا وات في منطقة الضبعة في شمال مصر.

وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا اتفاقا في 2015 ستشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر على أن تُقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.

وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار سيمول 85 في المئة من قيمة المشروع، فيما ستمول مصر النسبة الباقية.