مصر تعلن صد هجوم في سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل سبعة مسلحين وجندي وإصابة آخرين في اشتباكات جرت في ساعة مبكرة السبت في شمال سيناء إثر هجوم على نقطة تفتيش في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري تامر الرفاعي في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن "العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي لهم (...) وتمكنت من القضاء على سبعة أفراد تكفيريين".

وأضاف "نتيجة لإطلاق النار قتل سبعة تكفيريين وجندي وأصيب 14 آخرون".

يذكر أن مصر أطلقت في شباط/فبراير 2018 عملية على الصعيد الوطني للقضاء على متشددين موالين لتنظيم داعش ينشطون في المنطقة وقتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في هجمات على مدى السنوات الماضية.