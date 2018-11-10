بالصور.. اكتشاف قطع أثرية في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشافا جديدا لبعثة من المجلس الأعلى للآثار في جبانات منطقة سقارة، بالقرب من أهرامات الجيزة.
وقال وزير الآثار المصري خالد العناني "تم اكتشاف ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربع مقابر من الدولة القديمة تضم أكثر من 200 قط محنط بالإضافة إلى واحد من أندر الاكتشافات وهو عبارة عن 200 جعران محنط".
وتم العثور في هذه المقبرة على مجموعة من الأواني الفخارية، وتماثيل حيوانات مختلفة منها القطط والعجول والثعابين، منها ما هو مطلي من الذهب، وتاجين يمثلان الوجه البحري والقبلي.
وقال أمين المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إنه لأول مرة يتم الكشف عن مومياء لتمساح ولثعبان كوبرا في منطقة سقارة.
وأعلن وزير الإثار المصري عرض ما تم اكتشافه من آثار في هذا الموقع في متحف إمحوتب بمنطقة سقارة لمدة شهر مجانا في ظل تأكيده على الإعلان عن كشفين آخرين في محافظتين في صعيد مصر قبل نهاية عام 2018.