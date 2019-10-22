"مصر تغرق في شبر ميه".. وفيديو يوثق محاولة ضابط لحل الأزمة

تحت لافتة مرورية تدلك على الطريق إلى "القاهرة الجديدة"، يأمر ضابط شخصا بالسباحة في بركة من مياه الأمطار التي أغرقت نفق العروبة في منطقة مصر الجديدة في القاهرة، فيظهر رجل بملابسه الداخلية، ليعوم في الشارع لحل أزمة تصريف المياه. كل ذلك في مقطع فيديو أثار ردود فعل ناشطين على تويتر.

وأدى سقوط الأمطار في مصر إلى تراكم المياه في الأنفاق وأسفل بعض الكباري في ظل عدم وجود بنية تحتية قوية جاهزة لاستيعاب الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء العاصمة المصرية.

ونشر مغردون مقاطع فيديو لصالات في مطار القاهرة امتلأت أرضيتها بالمياه، لكن وسائل إعلام مصرية نشرت خبرا عن قرار سلطات مطار القاهرة تأجيل بعض الرحلات بانتظار ركابها الذين تأخروا في الوصول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت عن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال القول إن "الشفاطات متوافرة بالأحياء لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق، بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع"، لكن الصور التي نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ارتباكا في الحركة المرورية في القاهرة والجيزة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الأمطار أدت إلى إغلاق نفقي العروبة وأحمد حلمي.

وانتقدت إحدى المغردات أن يكون هذا هو الحال بالقرب من قصر رئاسة الجمهورية، مطالبة بإقالة المحافظ.

وفي أبريل 2018 أوقفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عددا من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة على خلفية "أزمة تراكم مياه الأمطار" في القاهرة الكبرى، حسب بيان للهيئة.