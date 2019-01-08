مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء حصول مصر على حق تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

وحصل الملف المصري على 16 صوتا مقابل صوت واحد لملف جنوب أفريقيا.

وكان الاتحاد قد سحب أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من الكاميرون استضافة البطولة المقررة بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو المقبلين، على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة الى مخاوف من الوضع الأمني.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "رسميا... مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019".