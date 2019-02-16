مصر تقترب من استعادة تابوت 'نجم عنخ'

أعلنت السلطات المصرية السبت قرب استعادتها لتابوت أثري ذهبي فرعوني تم تهريبه من مصر، وبيعه فيما بعد لمتحف المتروبوليتان في نيويورك بالولايات المتحدة.

وقالت وزارة الأثار المصرية في بيان إن "التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في مدينة مانهاتن بنيويورك أثبتت أن التابوت هرّب من مصر بطريقة غير شرعية عام 1971، بعد اصدار تصريح خروج مزور له".

وأضاف البيان أن "مدير عام متحف المتروبوليتان أرسل خطابا إلى وزارة الآثار اعتذر فيه عن الواقعة وأكد اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة لعودة التابوت إلى مصر".

وقررت السلطات المصرية عرض القطعة الأثرية في المتحف المصري حال وصولها من الولايات المتحدة، على أن يتم نقلها بعد ذلك إلى المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل.

ويعد التابوت المصنوع من الخشب المغطى بالذهب من القطع الأثرية الثمينة التي ستمثل إضافة للمتاحف المصرية، ويعود للكاهن "نجم عنخ".