هذا هو سر 'تابوت الإسكندرية'

أعلنت مصر أن باحثين حددوا نوع وعمر ثلاثة هياكل عثر عليها داخل تابوت من الغرانيت الأسود تم اكتشافه في مدينة الإسكندرية في تموز/ يوليو الماضي.

وقالت رئيسة الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية نادية خضر إن الهياكل تخص سيدة في العشرينيات من عمرها ورجلا في الثلاثينيات ورجلا آخر في الأربعينيات.

وقالت كبيرة الباحثين، مديرة إدارة دراسة وتوثيق البقايا الآدمية زينب حشيش، إن أحد الهياكل به فجوة توضح خضوع صاحبه "لتدخل جراحي".

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى الوزيري إن الباحثين عثروا على ذهب داخل بعض العظام.

التابوت الذي يرجع عمره لألفي عام، والذي كان مليئا بسائل أحمر، أثار جلبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وزارة الآثار إن السائل الأحمر كان مياه صرف.