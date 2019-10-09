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سورية

مصر تندد بـ"العدوان التركي" في سوريا "بأشد العبارات"

مقر الخارجية المصرية

أدانت مصر العملية العسكرية لتركيا في شمال سوريا، ووصفتها بأنها عدوان على السيادة السورية.

ونددت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته الأربعاء "بأشد العبارات" الهجوم ودعت مجلس الأمن الدولي لوقف أي محاولات لاحتلال الأراضي السورية أو إجراء "هندسة ديموغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمالي سوريا.

وأضاف البيان أن الهجوم التركي عدوان صارخ على سيادة سوريا، كما دعا لاجتماع عاجل في الجامعة العربية.

/**/ /**/ /**/ القصف التركي طال 500 كيلومتر على الحدود السورية
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وكانت تركيا قد قالت إنها تسعى "لتحييد" المقاتلين الأكراد السوريين في شمال شرق سوريا وتحرير السكان المحليين من قبضة "البلطجية" المسلحين.

وتعتبر تركيا المقاتلين الأكراد السوريين المتحالفين مع القوات الأميركية في المعركة ضد داعش، إرهابيين على صلة بتمرد كردي داخل أراضيها.

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