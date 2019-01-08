أمم أفريقيا.. تحديان أمام الضيافة المصرية

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم بعد غياب دام 13 عاما، تعود مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في النسخة الـ32، إلا أن هناك تحديات على البلد المتمرس في الاستضافة أن يتعامل معها. من المقرر أن تقام البطولة في 15 حزيران/ يونيو وحتى 13 تموز/ يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد أن كانت تقتصر على 16 منتخبا. واكتسحت مصر التصويت على البلد المضيف، متغلبة على منافستها الوحيدة جنوب أفريقيا التي نظمت كأس العالم في 2010.

غياب الجمهور "نجاح البطولات مرتبط بالجمهور ومصر بناسها وشعبها هما أكبر جمهور" كان هذا جزء من الفيديو الرسمي الذي روجت به مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن غياب الجمهور عن حضور المباريات المحلية كان أحد تخوفات بعض المصريين قبل الإعلان عن فوز مصر باستضافة البطولة القارية الأكبر.

عندما استضافت مصر البطولة في آخر مناسبة، نسخة 2006، نجح المنتخب الملقب بـ"الفراعنة" في الفوز باللقب على استاد القاهرة الدولي، الذي من المقرر أن يستضيف مباريات بالبطولة المقبلة، أمام ما يزيد على 70 ألف متفرج. لكن الاستاد الشهير، وغيره من الملاعب المحلية، شهدت غيابا للجماهير المصرية منذ الأول من شباط/فبراير 2012، يوم قتل 74 شخصا على الأقل معظمهم من مشجعي نادي الأهلي إثر صدامات في ستاد بورسعيد (شمال) خلال مباراة بين الفريق القاهري والمصري البورسعيدي. وأدت أعمال العنف هذه إلى حظر حضور المشجعين للمباريات. وتم تخفيف هذا الإجراء في مراحل لاحقة، غير أن أعمال عنف أخرى وقعت. وفي عام 2018، قررت السلطات عودة الجماهير تدريجا لملاعب، علما أن بعض المباريات التي توصف بـ "الحساسة"، لا تزال تقام دون جمهور.