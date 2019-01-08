أمم أفريقيا.. تحديان أمام الضيافة المصرية

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم
بعد غياب دام 13 عاما، تعود مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في النسخة الـ32، إلا أن هناك تحديات على البلد المتمرس في الاستضافة أن يتعامل معها.
من المقرر أن تقام البطولة في 15 حزيران/ يونيو وحتى 13 تموز/ يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد أن كانت تقتصر على 16 منتخبا.
واكتسحت مصر التصويت على البلد المضيف، متغلبة على منافستها الوحيدة جنوب أفريقيا التي نظمت كأس العالم في 2010.
غياب الجمهور
"نجاح البطولات مرتبط بالجمهور ومصر بناسها وشعبها هما أكبر جمهور" كان هذا جزء من الفيديو الرسمي الذي روجت به مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن غياب الجمهور عن حضور المباريات المحلية كان أحد تخوفات بعض المصريين قبل الإعلان عن فوز مصر باستضافة البطولة القارية الأكبر.
عندما استضافت مصر البطولة في آخر مناسبة، نسخة 2006، نجح المنتخب الملقب بـ"الفراعنة" في الفوز باللقب على استاد القاهرة الدولي، الذي من المقرر أن يستضيف مباريات بالبطولة المقبلة، أمام ما يزيد على 70 ألف متفرج.
لكن الاستاد الشهير، وغيره من الملاعب المحلية، شهدت غيابا للجماهير المصرية منذ الأول من شباط/فبراير 2012، يوم قتل 74 شخصا على الأقل معظمهم من مشجعي نادي الأهلي إثر صدامات في ستاد بورسعيد (شمال) خلال مباراة بين الفريق القاهري والمصري البورسعيدي.
وأدت أعمال العنف هذه إلى حظر حضور المشجعين للمباريات. وتم تخفيف هذا الإجراء في مراحل لاحقة، غير أن أعمال عنف أخرى وقعت.
وفي عام 2018، قررت السلطات عودة الجماهير تدريجا لملاعب، علما أن بعض المباريات التي توصف بـ "الحساسة"، لا تزال تقام دون جمهور.
ويؤكد عضو مجلس اتحاد الكرة عصام عبد الفتاح في حديثه لـ"موقع الحرة" أن الجمهور سيحضر المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويقول إنه يأمل أن يكون تنظيم مصر للبطولة سببا في عودة الجماهير على الدوام بعد انتهائها.
ويوضح الناقد والكاتب الصحفي محمد البنهاوي لـ"موقع الحرة أن "لعب مباريات الدوري (المحلي) بدون جمهور لا يعني أن الأمن المصري غير قادر على تنظيمها بجمهور، لكنه نوع من السلبية، وعدم المخاطرة، والدليل أنه يقيم مباريات المنتخب المصري بحضور يتجاوز 80 ألف متفرج".
إلغاء الدوري
بعد الإعلان عن استضافة مصر للبطولة، ظهرت مطالبات من بعض الجمهور بإلغاء مسابقة الدوري المحلي في نسختها الجارية، لتجهيز الملاعب لاستضافة البطولة ومنح المنتخب الوطني مزيدا من الوقت للاستعداد.
لكن عبد الفتاح يقول إن "اتحاد الكرة مصمم على استكمال بطولة الدوري لأنها البطولة الأهم والأكبر لاتحاد الكرة، كما أنها إعداد قوي لبطولة كأس الأمم، فضلا عن أنه من الناحية التسويقية وضخ الأموال للاتحاد من الرعاة نحن ملتزمون باستكمال المسابقة".
وأضاف أن لجنة المسابقات في الاتحاد ستعقد اجتماعها لبحث كيفية التعامل مع الأمر، مشيرا إلى أنه إذا لم تستكمل كل المباريات قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية فإنها ستستكمل بعد البطولة.
من جهته قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد عام عامر حسين قال في تصريحات تليفزيونية إنه اتفق مع مسئولي الأندية المصرية على "توقف الدوري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بأسبوعين وطوال البطولة" وهو ما يعني تأخر الدوري لـ45 يوما على الأقل.
حينها ستكون مصر "الدولة الوحيدة التي سينتهي الدوري المحلي فيها بحلول شهر أغسطس تقريبا"، بحسب البنهاوي.