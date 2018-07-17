مصر.. تهديد بإسقاط عضوية نواب معارضين

هدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال الثلاثاء بإسقاط عضوية عدد من نواب ائتلاف 25-30 المعارض، على خلفية اعتراضات على تشريعات ناقشها البرلمان، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وقال عبد العال موجها حديثه لأعضاء الائتلاف: "لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل".

وجاء تهديد رئيس البرلمان بعدما أبدى عضو الائتلاف ضياء الدين داوود اعتراضه على تعديلات لمشاريع قوانين عندما حان دوره للتصويت عليها.

وكان تعديل أحكام قانون الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي وقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومسؤولين آخرين، محل الجدال بينهما.

وقال عبد العال إن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد تصويتا على إسقاط عضوية بعض النواب وفقا للائجة المجلس.

وسبق للبرلمان إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات العام الماضي بدعوى "الحط من قدر البرلمان"،كما أسقطت عضوية البرلماني توفيق عكاشة في 2016 على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي.