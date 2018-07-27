مصر تودع محمد شرف وهياتم

ودعت مصر يوم الجمعة ممثلين بارزين هما محمد شرف، الذي توفي في مستشفى بمدينة الإسكندرية عن عمر 55 عاما، والممثلة والراقصة هياتم التي فارقت الحياة عن عمر 69 عاما.

كان شرف يعاني من مشكلات صحية في القلب، أما هياتم فأصيبت بمرض سرطان القولون وتعرضت بسببه لمتاعب صحية كبيرة، دخلت على إثرها مؤخرا العناية المركزة.

شرف

ولد شرف في مدينة الإسكندرية عام 1963، وبعد تخرجه من المعهد الفني التجاري عام 1984، سافر إلى القاهرة ليبدأ رحلته مع عالم التمثيل.

شارك في العديد من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون والمسرح. ومن أهم المسلسلات التي ظهر فيها "أرابيسك"، و"مبروك جالك قلق"، و"للعدالة وجوه كثيرة".

وشارك في أفلام "البحر بيضحك ليه"، و"عفاريت الأسفلت"، و"فيلم ثقافي"، و"ظرف طارق"، و"آسف على الإزعاج".

هياتم

قبل دخولها عالم الشهرة، كانت هياتم في مرحلة المراهقة ترقص بحفلات الزفاف الشعبية في الإسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة للعمل في النوادي الليلية.

دخلت هياتم عالم التمثيل في فترة السبعينيات، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية مثل "ثم تشرق الشمس"، و"ليلة حب أخيرة"، و"الأقوياء"، و"غريب في بيتي" مع نور الشريف الذي لعب دور "شحاتة أبو كف"، و"المتسول"، و"انتحار مدرس ثانوي".

ومن أعمالها التلفزيونية "المال والبنون"، و"زمن عماد الدين"، و"عيون ورماد"، و"العمدة هانم".