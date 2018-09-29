مصر توقف استيراد الغاز المسال

أعلنت الحكومة المصرية السبت، وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في تموز/يوليو الماضي.

والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز: "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".

ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وتفيد تصريحات الملا بأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.