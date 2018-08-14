مصر: اعتقالات في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة

أوقفت الشرطة المصرية 13 شخصا بتهمة التحريض على التظاهر في الذكرى السنوية الخامسة لفض اعتصامين حاشدين بطريقة عنيفة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء إن ستة من الموقوفين تم إلقاء القبض عليهم في إحدى ضواحي العاصمة القاهرة، بينهم ثلاثة حكم عليهم غيابيا بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما في اتهامات مرتبطة بالإرهاب، ومن المقرر إعادة محاكمتهم.

فيما ألقي القبض على السبعة الآخرين من داخل حافلة صغيرة في محافظة البحيرة على بعد 150 كيلو مترا من العاصمة.

والموقوفون جميعا يزعم أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي 14 آب/ أغسطس 2013، فرقت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش في وقت سابق من صيف ذلك العام وسط احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وخلال فض الاعتصامين قتلت قوات الأمن ما يزيد على 600 شخص.