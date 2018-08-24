مصر.. حبس دبلوماسي سابق ومعارضين آخرين بتهم 'الإرهاب'

قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس دبلوماسي سابق وستة معارضين أخرين مدة 15 يوما على ذمة تحقيقات في اتهامات تتعلق بـ "الإرهاب" على خلفية دعوة لاستفتاء على بقاء "نظام الحكم الحالي"، حسبما قالت وسائل إعلام محلية ومحامون عن المتهمين.

وقال المرشح الرئاسي السابق والمحامي عن المتهمين خالد علي إن ستة من المتهمين بينهم معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق يواجهون اتهامات "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابي والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

وكان مرزوق دعا الشهر الماضي لاستفتاء شعبي ووضع خارطة طريق سياسية مقترحة إذا صوت المصريون ضد الحكومة.

وتتضمن خارطة الطريق التي طرحها تعليق الدستور وإلغاء الفترة الرئاسية الحالية وحل البرلمان. وقال مرزوق إنه إذا رفضت الحكومة مقترحه، فسيقيم "مؤتمرا شعبيا" في ميدان التحرير، مركز انتفاضة 2011، يوم 31 آب/أغسطس.

وسجنت السلطات المصرية آلافا من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنتقديه في السنوات القليلة الماضية وبينهم من يُعتقد أنهم متشددون إسلاميون ونشطاء حقوقيون علمانيون.

وتقول الحكومة إن إجراءاتها تستهدف إرهابيين ومخربين يحاولون تقويض دعائم الدولة.