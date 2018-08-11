مصر.. حبس راهب سابق في تحقيقات مقتل أسقف وادي النطرون

قررت نيابة استئناف الإسكندرية السبت حبس راهب سابق بدير أبو مقار بوادي النطرون أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس الدير، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية عن مصادر أمنية قولها إن وائل سعد تاوضروس، والمعروف باسم أشعياء المقاري إبان رهبتنه، اعترف بقتله أبيفانيوس بالاشتراك مع الراهب فلتاؤوس المقاري.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي ارتكبا الجريمة بعد تفاقم "الخلافات العقائدية والمالية والخلافات حول توزيع التبرعات التي يتلقاها الدير" بينهما وبين أسقف الدير.

وكان القائمون على دير أبو مقار عثروا على جثة الأنبا أبيفانيوس نهاية الشهر الماضي، غارقا فى بركة من الدماء أمام الغرفة الخاصة به.

وجردت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية أشعياء المقاري من رهبنته بعد أيام من مقتل أبيفانيوس، بينما أقدم فلتاؤوس المقاري على الانتحار في محاولة انتهت بنقله إلى مستشفى في العاصمة المصرية القاهرة.