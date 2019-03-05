مصر.. حبس شوكان مرة أخرى

وضعت السلطات المصرية المصور الصحافي محمود شوكان في السجن الثلاثاء رافضة الإفراج عنه وفق التدابير الاحترازية التي اتخذتها ضده بعد قرار الافراج عنه أمس.

وقالت أسرة محمود شوكان في اتصال هاتفي مع الحرة إنه لا يزال محبوسا منذ مساء أمس في قسم الشرطة، مؤكدة أنه كان من المفترض أن يفرج عنه في السادسة من صباح الثلاثاء وفق التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية بحقه.

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن شوكان الاثنين إفراجا شرطيا، وهو ما يعني أن يبيت يوميا في قسم الشرطة من السادسة مساء حتى السادسة صباحا وخضوعه.

ومن المقرر أن تستمر المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد قضائه مدة مماثلة داخل السجن.

وكانت محكمة جنايات مصرية دانت في أيلول/سبتمبر الماضي شوكان بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية" وقضت بسجنه خمس سنوات عقب الإفراج عنه وهي مدة كان قد أمضاها بالفعل.

لكن شوكان أمضي ستة أشهر أخرى في السجن لامتناعه عن دفع غرامة كانت المحكمة قد قررتها كعقوبة اضافية.