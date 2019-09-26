مصر.. حزب الدستور يعلن اعتقال ثلاثة من أعضائه

أعلن حزب الدستور المصري، الخميس، أن السلطات الأمنية اعتقلت ثلاثة من أعضائه في "إطار حملتها الأمنية".

​وأضاف الحزب في بيان نشره على موقع فيسبوك، أن الاعتقالات تأتي في إطار "الحملة الأمنية والقمع المستمر وتلفيق التهم الجزافية من قبل قوات الأمن والسلطات المصرية".

وأوضح بيان الحزب أن المعتقلين هم المحامي محمد حلمي حمدون، بالإضافة لزوجته وشقيقه. والمحامية أسماء دعيبس. وأحمد عز وجميعهم أعضاء في حزب الدستور.

وكان مدير جماعة حقوقية مصرية أعلن الخميس أن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدأت احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضي.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الاعتقالات حدثت بين يومي الجمعة والأربعاء ووصفها بأنها جزء من "أعنف حملة في تاريخ مصر (الحديث)".

وكان متظاهرون رددوا هتاف "ارحل يا سيسي" في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة الفائت في أعقاب دعوات على الإنترنت للتظاهر ضد مزاعم بفساد الحكومة. واستمرت المظاهرات في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر يوم السبت.

ووُجهت دعوات لاحتجاجات مماثلة يوم الجمعة، لكن أنصار الحكومة يخططون لتجمعات حاشدة لإظهار تأييدهم للسيسي.

وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى وتفحصت أجهزة الهواتف المحمولة بحثا عن محتوى سياسي.